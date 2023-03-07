سیاسة

مسرور بارزاني: نأمل تعميم مبادرة "حسابي" على كافة مؤسسات الإقليم خلال عامين

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان24)- أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الثلاثاء، عن امله في تعميم مبادرة "حسابي"، على كافة مؤسسات الإقليم، خلال عامين.

وجاءت تصريحات مسرور بارزاني، خلال زيارته مستشفى النساء والولادة التعليمي في أربيل.

وقال مسرور بارزاني "لقد تم اختيار هذا المستشفى لإطلاق مبادرة "حسابي"، وآمل أن نتمكن من تعميم هذه المبادرة على كافة مؤسسات الإقليم، خلال عامين".

ومن خلال هذا المشروع وخلال المرحلة التجريبية للمبادرة، ستُوزع رواتب نحو 850 من موظفي المستشفيات النسائية والولادة في أربيل بصورة إلكترونية ومن خلال الحسابات المصرفية الجديدة للموظفين.

واكد مسرور بارزاني في كلمة له، ان "هذا النظام الرقمي متواجد في العديد من الدول المتقدمة، وقد وجدنا أنه من الضروري تفعيله، لخدمة المواطنين وتسهيل معاملاتهم".

وأعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء الماضي عن إطلاق مبادرة "حسابي" لتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وصرفها إلكترونياً.

ولفت الى ان مبادرة "حسابي" تعد طريقة آمنة وشفافة ومناسبة لموظفي الحكومة والمتقاعدين، وبوسعهم استلام رواتبهم من خلال الصرافات الآلية المنتشرة في أكثر من ألف موقع بأنحاء إقليم كوردستان كافة.

وأشار رئيس حكومة الإقليم الى ان "حسابي" واحدة من المبادرات بعيدة المدى للتشكيلة الوزارية التاسعة، وتتمثل في التحول الإلكتروني للخدمات العامة وتحقيق مزيد من الرخاء للمواطنين وتيسير الأعمال التجارية، مشدداً على أن الحكومة ستمضي في توسيع المبادرة للتشجيع على ذلك.

 

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