سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يفتتح مستشفى للأطفال في اربيل

author_image سوار أحمد
کوردستان مسرور بارزاني مستشفى الأطفال اربيل صبحي يعقوبي

أربيل (كوردستان24)- افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 7 آذار مارس 2023، مستشفى للأطفال، في أربيل.

والمستشفى الذي أطلق عليه اسم "صبحي يعقوبي"، يضم قسما للعناية المركزة للأطفال.

ويحوي هذا المستشفى على العديد من الأجهزة الطبية المتطورة والتقنيات الطبية الحديثة، وفق المعايير العالمية.

وفي وقت سابق من اليوم، أجرى مسرور بارزاني زيارة الى مستشفى النساء والولادة التعليمي في أربيل.

وتم اختيار هذا المستشفى لإطلاق مبادرة "حسابي"، التي أعلن عنها رئيس الإقليم قبل نحو أسبوع.

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