مسرور بارزاني ووفد البنك الدولي يؤكدان على تعزيز التعاون بين الجانبين

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وفداً من البنك الدولي، وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين، وخصوصاً في مجال تفعيل النظام المصرفي وتقديم الخدمات الكترونياً.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان في بيان له اليوم الثلاثاء 7 آذار 2023 "استقبلنا اليوم وفداً من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيّد جان كريستوف كاريه والوفد المرافق له".

وأضاف البيان "تباحثنا خلال الاجتماع حول عمل البنك الدولي ومشاريعه المشتركة مع إقليم كوردستان، ولا سيّما في مجال إرساء البنية التحتية والطرق، إلى جانب الشؤون الاجتماعية والإدارة المالية".

وأوضح البيان أن الاجتماع "شهد تأكيداً على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين، فضلاً عن دعم الإصلاحات التي شرعت بها التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، وخصوصاً في مجال تفعيل النظام المصرفي، وتقديم الخدمات العامة إلكترونياً".

وأشار بيان رئيس الحكومة الى أنه "تطرقنا لأوضاع النازحين واللاجئين في إقليم كوردستان، مع التأكيد على أهمية أن يقدم المجتمع الدولي الدعم اللازم لحكومة الإقليم بهذا الشأن".