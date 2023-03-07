إيطاليا ستواصل دعمها ومساندتها لقوات البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس أركان وزارة البيشمركة الفريق الركن عيسى عزير، وقائد القوات الإيطالية في إقليم كوردستان الكولونيل دانيال، مواصلة إيطاليا دعمها ومساندتها لقوات البيشمركة.

وذكر بيان صادر عن وزارة البيشمركة، أن "رئيس أركان وزارة البيشمركة الفريق الركن عيسى عزير، استقبل اليوم الثلاثاء 6 آذار مارس 2023 في مقر الوزارة، قائد القوات الإيطالية في إقليم كوردستان الكولونيل دانيال، ووفداً مرافقاً له".

وأضاف البيان أن "اللقاء بحث أنشطة المستشارين الإيطاليين في إقليم كوردستان في مجال التدريب والاستشارات"، مؤكداً "مواصلة القوات الإيطالية دعمها ومساندتها لقوات البيشمركة".

وعبّر رئيس أركان قوات البيشمركة عن سعادته للعمل المشترك مع القوات الإيطالية في إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن "إيطاليا من خلال مستشاريها في التحالف الدولي لمحاربة داعش كانت مساندة وصديقة جيدة في دعم إقليم كوردستان وقوات البيشمركة".

وتابع البيان أنه "اتفق الجانبان على مواصلة تعزيز العلاقات بين وزارة البيشمركة والفريق العسكري الإيطالي وقوات التحالف الدولي في إقليم كوردستان".

ولفت إلى أنه "لهذا الغرض، تم التأكيد على مواصلة التحالف الدولي دعمه لقوات البيشمركة الكوردستانية، وذلك لإنجاح وتنفيذ المشاريع المشتركة في إقليم كوردستان".





