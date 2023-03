مسرور بارزاني: كوردستان قوية تحتاج إلى بنية تحتية مصرفية موثوقة

أربيل (كوردستان 24)- ‌أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، أنه بدأ عصر الخدمات الرقمية، مشيراً إلى أن كوردستان قوية تحتاج إلى بنية تحتية مصرفية موثوقة.

وزار رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 7 آذار (مارس) 2023، (مستشفى النساء والولادة التعليمي) في أربيل، وهو أحد الأماكن التي دخل فيها مشروع (حسابي) حيّز التنفيذ، بهدف تمويل رواتب الموظفين بواسطة الدفع الإلكتروني.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في تويتر، "سيستفيد الأطباء والممرضات وموظفو هذا المستشفى من خدمات النظام المصرفي الفردي".

وأضاف أن "الهدف من مشروع حسابي هو مشاركة مليون موظف من القطاع العام في المشروع خلال فترة عامين".

وأشار إلى أن "كوردستان قوية تحتاج إلى بنية تحتية مصرفية موثوقة".

Our digital payments transformation has begun. Doctors, nurses and staff in this public hospital have already enjoyed the many benefits of private banking.



Target: 1m public employees

Time: 2 years



A stronger Kurdistan needs reliable banking infrastructure. #هه‌ژماری_من pic.twitter.com/aab7ozxbiJ