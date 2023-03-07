سیاسة

مسرور بارزاني: كوردستان قوية تحتاج إلى بنية تحتية مصرفية موثوقة

author_image أحمد حاجي
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان مسرور بارزاني مشروع حسابي التحول الرقمي

أربيل (كوردستان 24)- ‌أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، أنه بدأ عصر الخدمات الرقمية، مشيراً إلى أن كوردستان قوية تحتاج إلى بنية تحتية مصرفية موثوقة.

وزار رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 7 آذار (مارس) 2023، (مستشفى النساء والولادة التعليمي) في أربيل، وهو أحد الأماكن التي دخل فيها مشروع (حسابي) حيّز التنفيذ، بهدف تمويل رواتب الموظفين بواسطة الدفع الإلكتروني.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في تويتر، "سيستفيد الأطباء والممرضات وموظفو هذا المستشفى من خدمات النظام المصرفي الفردي".

وأضاف أن "الهدف من مشروع حسابي هو مشاركة مليون موظف من القطاع العام في المشروع خلال فترة عامين".

وأشار إلى أن "كوردستان قوية تحتاج إلى بنية تحتية مصرفية موثوقة".

 

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