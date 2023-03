الرئيس بارزاني: بحثت مع وزير الدفاع الأمريكي العلاقة مع الحكومة الاتحادية

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، إنه بحث مع وزير الدفاع الأمريكي العلاقة مع الحكومة الاتحادية.

وكتب الرئيس بارزاني على حسابه في تويتر، "سررت باستقبال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في أربيل".

وأضاف "بحثت مع الوزير أوستن عدة مواضيع من بينها العلاقة مع الحكومة الاتحادية، والجهود المتواصلة من أربيل وبغداد للتوصل إلى اتفاقات لتحقيق المصالح المشتركة".

