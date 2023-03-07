سیاسة

الرئيس بارزاني: بحثت مع وزير الدفاع الأمريكي العلاقة مع الحكومة الاتحادية

author_image أحمد حاجي
الرئيس بارزاني ووزير الدفاع الأمريكي
الرئيس بارزاني ووزير الدفاع الأمريكي
کوردستان الرئيس بارزاني وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن العلاقة مع الحكومة الاتحادية

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، إنه بحث مع وزير الدفاع الأمريكي العلاقة مع الحكومة الاتحادية.

وكتب الرئيس بارزاني على حسابه في تويتر، "سررت باستقبال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في أربيل".

وأضاف "بحثت مع الوزير أوستن عدة مواضيع من بينها العلاقة مع الحكومة الاتحادية، والجهود المتواصلة من أربيل وبغداد للتوصل إلى اتفاقات لتحقيق المصالح المشتركة".

 

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