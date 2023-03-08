العراق ثالث أكبر مستورد من الأردن خلال 2023

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلنت الأردن، اليوم الأربعاء، 8 أذار أن العراق جاء ثالث أكبر مستورد لصناعة عمان خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي 2023.

وذكرت غرفة صناعة عمان الأردنية، في تقرير لها أن "صادرات الغرفة لدول العالم خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي 2023 وصلت إلى 1.273 مليار دينار أردني، مقابل 1.057 مليار دينار أردني لنفس الفترة من العام الماضي".

وأضافت الغرفة، أن "صادرات منتجات الصناعة الأردنية المنتشرة بغالبية مناطق المملكة تصل لأكثر من 142 سوقا حول العالم جراء تصدير 1400 سلعة متنوعة".

وأشارت إلى أن "الهند والولايات المتحدة والعراق والسعودية، استحوذت على غالبية صادرات غرفة صناعة عمان مسجلة ما قيمته 610 ملايين دينار اردني"، مبينة ان "الهند جاءت بالمرتبة الأولى في استيراداتها من الأردن بمقدار 238 مليون دينار، تلتها الولايات المتحدة بمقدار 195 مليون دينار، وجاء العراق ثالثا بمقدار 137 مليون دينار ثم السعودية رابعا بقيمة 120 مليون دينار".

ولفتت صناعة عمّان، إلى أن "الدول العربية جاءت بالمقدمة في صادرات الغرفة إليها بقيمة بلغت 471 مليون دينار، فيما جاءت الدول الاسيوية غير العربية بـ 455 مليون دينار اردني، وجاءت الدول الأفريقية نحو 9 ملايين دينار والأمريكية الشمالية بـ 203 ملايين دينار".

وأوضحت أن "صادرات الغرفة خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي 2023، توزعت على قطاعات الصناعات التعدينية والكيماوية ومستحضرات التجميل والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية والعلاجية واللوازم الطبية والجلدية وغيرها من الصناعات الأخرى".

ويعادل الدينار الأردني نحو 70 دولاراً امريكياً.