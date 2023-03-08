"فعاليات غير مسبوقة".. الرئيس بارزاني يفتتح النسخة الـ 15 من معرض أربيل الدولي للكتاب

أربيل (كوردستان24)- افتتح الرئيس مسعود بارزاني اليوم الأربعاء 8 آذار مارس 2023، النسخة 15 من معرض أربيل الدولي للكتاب، حيث من المتوقع أن تتضمن النسخة الحالية، فعاليات ثقافية وفنية غير مسبوقة.

وجرت مراسم افتتاح معرض أربيل للكتاب، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان و رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، ورئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية.

وكانت آخر نسخة قد أقيمت قبل ثلاثة أعوام، قبل أن يتوقف المعرض بسبب تداعيات الوضع الصحي الناجم عن انتشار جائحة كورونا.

وتشترك في هذه الدورة أكثر من 350 دار نشر عراقية وعربية ودولية فضلاً عن دور النشر في إقليم كوردستان، وجميعها تعد من الدور الرصينة، حيث سيعرض أكثر من مليون عنوان.

وسترافق أيام المعرض إقامة عدد كبير من الفعاليات الثقافية والفنية، كما سيكون هناك تواجد لشخصيات ثقافية وأدبية وفنية من خارج العراق.

وتتضمن فعاليات المعرض ايضاً حفلات غنائية وأمسيات شعرية، و9 ندوات في اليوم الواحد، يكون فيها الضيوف على تماس مباشر مع الجمهور لتبادل الآراء والأفكار.

ومن المتوقع أن تشهد فعاليات المعرض التي تمتد حتى الـ18 من الشهر الحالي حضوراً كبيراً على المستويين الرسمي والشعبي.

وقد سبقت انطلاق فعاليات المعرض تحضيرات كبيرة قامت بها مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لأجل إظهار هذا الحدث الثقافي بما يتناسب مع مكانته في العراق وإقليم كوردستان.