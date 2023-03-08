مسرور بارزاني في يوم المرأة العالمي: نؤكد دعمنا لحقوق المرأة ودورها الفاعل في جميع جوانب الحياة

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأربعاء 8 ىذار مارس 2023، على دعم حكومة الإقليم لحقوق المرأة ودورها الفاعل في جميع جوانب الحياة والمجتمع.

وجاءت تصريحات مسرور بارزاني في كلمة ألقاها بمناسبة حلول اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن من شهر آذار من كل عام.

وقال رئيس حكومة الإقليم، أهنئ نساء كوردستان والعراق والعالم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وآمل أن تنجح النساء دائما في حياتهن وأن تتم حماية حقوقهن وألا يتعرضن لأي ظلم واضطهاد.

ووجه شكره الى المجلس الأعلى للمرأة والتنمية، ولجنة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على تنظيم هذا الحدث وتوقيع مذكرة تفاهم لخدمة قضايا المرأة.

واكد مسرور بارزاني في كلمته على دعم حكومة الإقليم، الثابت لحقوق المرأة ودورها الفاعل في جميع جوانب الحياة والمجتمع، وخاصة داخل المؤسسات الحكومية.

وقال مسرور بارزاني "طوال تاريخ الشعب الكوردي، لعبت المرأة دورا هاما في مجتمعنا، خصوصا في المراحل الصعبة لنضال شعب كوردستان، لقد كانت نساء كوردستان على الدوام مؤثرات ومفيدات، وبعد الانتفاضة وتشكيل البرلمان وحكومة إقليم كوردستان، أصبح دور المرأة في كوردستان في كافة المفاصل الحكومية واضحا ونحن نعمل على تعزيز مكانة المرأة داخل الحكومة وفقا لقدراتها ومزاياها والقضاء على أي تهميش لدورها".

وأضاف "آمل أن يساهم توقيع مذكرة التفاهم هذه في التعرف على المشاكل والعقبات التي تواجه المرأة، والقضاء على جميع الانتهاكات لحقوقها وتذليل العقبات التي تحول دون المساواة بين الجنسين".

وأكد أن حكومة إقليم كوردستان تواجه كافة أشكال انتهاكات حقوق الإنسان وجميع أشكال العنف، وخصوصا العنف الذي يمارس بحق النساء والانتهاكات التي تطال حقوقهن، والتي للأسف يعاني منها مجتمع كوردستان، مثل العديد من المجتمعات الأخرى في العالم. هذا العنف غير مقبول لنا بأي شكل من الأشكال، وسنواصل مواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها بشكل عام".

وقال "أيها السادة: مواجهة العنف والعمل على تطوير ثقافة المساواة بين الجنسين واجب مشترك علينا جميعا، وهو ضرورة للمجتمع بشكل عام وواجب على الحكومة والمنظمات النسائية والمجتمع المدني ورجال الدين والكوادر التعليمية في المدارس والجامعات والمراكز الثقافية، مواجهته والوقوف ضده، وتنمية ثقافة المساواة والتعايش وقبول بعضنا البعض".

وأشار الى ان حكومة إقليم كوردستان، تؤمن إيمانا تاما باستراتيجية تعزيز أوضاع المرأة وتعمل على تحسينها، مؤكدا ضرورة أن يستفيد الرجال والنساء على قدم المساواة من الفرص، فضلا عن ممارستهم واجباتهم وحقوقهم، على قدم المساواة.

وختم قائلا: "أهنئكم مرة أخرى وأتمنى لكم النجاح والحياة السعيدة".