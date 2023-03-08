رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل السفير الإيطالي لدى العراق

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 8 آذار (مارس) 2023، السفير الإيطالي لدى العراق ماوريتزيو غريغانتي.

وجرى، في الاجتماع الذي حضره القنصل الإيطالي لدى أربيل ميكيلي كاميروته، بحث آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وإيطاليا.

كذلك شهد المحور الرئيسي الاجتماع، التباحث بشأن أهمية أجراء الانتخابات البرلمانية الكوردستانية. وبهذا الصدد جدد رئيس الحكومة التأكيد على ضرورة إجرائها في وقت مناسب من العام الجاري، وعدم تأجيلها أو تأخيرها أكثر من ذلك.

هذا وأشاد السفير الإيطالي بالإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان فيما يخص تقديم الخدمات العامة إلكترونياً، والعمل من أجل حماية حقوق الإنسان عموماً، وحقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها على وجه الخصوص.

وفي جزء آخر من الاجتماع، تم التأكيد على أهمية التوصل إلى حل جذري للقضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية تحت مظلة الدستور.