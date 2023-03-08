الأمم المتحدة تصف مشروع قانون اللجوء البريطاني بأنه "مقلق للغاية"

أربيل (كوردستان24)- قالت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إن قانون اللجوء الذي اقترحته الحكومة البريطانية "مقلق للغاية"، ومن شأنه أن يمنع حتى أولئك الذين لديهم طلبات مقنعة.

ونقلت "بي بي سي"، عن ممثلة المفوضية في بريطانيا، فيكي تينانت، إن الإجراء سينتهك القانون الدولي، وليس هناك حاجة لوقف عبور القناة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إنه "مستعد للنضال" من أجل تطبيق القانون والتغلب على أي تحديات قانونية.

وقال حزب العمال إن الخطط تهدد "بزيادة الفوضى سوءاً".

وكانت الحكومة قد أشارت إلى الخطوط العريضة للقانون الجديد الذي يحظر فعلياً على أي شخص يصل عبر طريق غير قانوني طلب اللجوء في بريطانيا.

ويمنع القانون أيضاً أي شخص يتبين أنه دخل البلاد بشكل غير قانوني من العودة أو المطالبة بالجنسية البريطانية في المستقبل.

وهذا الإجراء جزء من محاولات معالجة الزيادة في عدد الأشخاص الذين يصلون إلى بريطانيا عبر معابر القنال الإنجليزي كل عام.

وقالت تينانت عند سؤالها عن رد فعلها على الخطط التي أذاعها برنامج "نيوزنايت" على بي بي سي: "نحن قلقون للغاية. هذا يمنع فعليا إلى اللجوء في بريطانيا للأشخاص الذين يصلون بشكل غير منتظم".

وأضافت: "نعتقد أنه انتهاك واضح لاتفاقية اللاجئين، ونتذكر أنه حتى الأشخاص الذين لديهم ادعاءات مقنعة للغاية لن تتاح لهم الفرصة ببساطة لتقديمها".

وقد وقعت اتفاقية اللاجئين أول مرة في عام 1951، وهي معاهدة متعددة الأطراف تحدد من هو المؤهل كلاجئ والتزامات الدول الموقعة لحمايته.