سیاسة

وزير الهجرة تعلن إطلاق منحة العودة إلى ألف عائلة تعيلها نساء من العائدات

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العراق

أربیل (كوردستان 24 ) - أعلنت وزير الهجرة والمهجرين، إيفان فائق جابرو، اليوم الاربعاء 8 أذار ، أن الأيام القادمة ستشهد إطلاق منحة العودة البالغة مليون ونصف المليون دينار ، الى ألف عائلة تعيلها نساء من العائدات من الأرامل والمطلقات.

وقالت جابرو في بيان تابعته كوردستان 24  انه سيتم "إطلاق المشاريع المدرة للدخل للنساء في المناطق المحررة".

ولفتت جابرو الى، إن "هذا يأتي في إطار الفعاليات الداعمة والمساندة للمرأة العراقية التي تتبناها وزارة الهجرة والمهجرين لتعزيز قدراتهن على التكيف مع المجتمع".

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