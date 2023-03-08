مسرور بارزاني: حكومة إقليم كوردستان مؤمنة تماماً باستراتيجية تعزيز مكانة المرأة وتعمل لتحقيق ذلك

أربيل (كوردستان 24)- بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، انطلقت اليوم الأربعاء 8 آذار (مارس) 2023، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في مدينة أربيل.

وشهدت المراسم، التي نظمها المجلس الأعلى للمرأة والتنمية بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (UN Women)، توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين خدمةً لقضايا المرأة.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، هنأ رئيس الحكومة جميع النساء في كوردستان والعراق والعالم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وتمنى لهن دوام التوفيق والنجاح في حياتهن، وضمان حقوقهن بعيداً عن الظلم والاضطهاد.

وأثنى رئيس الحكومة على المجلس الأعلى للمرأة والتنمية، ومنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، للاحتفال بهذه المناسبة وتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين من أجل خدمة قضايا المرأة.

وجدد رئيس الحكومة التأكيد على الدعم الراسخ لحقوق المرأة ودورها الفاعل في جميع مناحي الحياة والمجتمع، ولا سيّما داخل المؤسسات الحكومية.

وقال: "لقد أدّت المرأة دوراً محورياً في مجتمعنا على امتداد تاريخ شعب كوردستان، وكانت في طليعة الداعمين والمشاركين في كل مراحل نضال كوردستان وكفاحها، لتسطّر بذلك تاريخاً من الشموخ، وقد غدا دورها جلياً بعد الانتفاضة وانبثاق البرلمان وتشكيل حكومة إقليم كوردستان، في جميع الكيانات الحكومية، ونعمل جاهدين من أجل تعزيز مكانة المرأة في مفاصل الحكومة بما تمتلكه من إمكانات وقدرات، آخذين بنظر الاعتبار القضاء على أي تهميش لدورها".

وأعرب رئيس الحكومة عن أمله بأن يسهم توقيع هذه المذكرة في دعم ما جُمع واتيح من إحصاءات لتشخيص المشاكل والعقبات التي تواجه المرأة، والقضاء على كل أشكال الانتهاكات تجاه حقوق المرأة، وتذليل أي عقبة تحول دون المساواة بين الجنسين.

وتابع: "نحن بصفتنا حكومة إقليم كوردستان نقف ضد أشكال انتهاكات حقوق الإنسان والعنف عامة، وعلى وجه الخصوص العنف والقتل وتعذيب النساء وهضم حقوقهن، والتي للأسف يعاني منها المجتمع الكوردستاني مثل سائر المجتمعات الأخرى في العالم".

وشدد رئيس الحكومة بالقول على أن العنف غير مقبول على الإطلاق، مؤكداً مواصلة العمل في سبيل التصدي لهذه الظاهرة واستئصالها بشكل عام.

وبيّن أن مناهضة العنف وترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين واجب مشترك يقع على عاتق الجميع، وعلى المجتمع عامة والحكومة والمنظمات النسوية والمجتمع المدني وعلماء الدين والمدارس والجامعات والمنابر الثقافية العمل معاً لتوعية الفرد والأسرة، والعمل الجاد للحد من العنف وترسيخ ثقافة المساواة والتعايش وقبول الآخر.

وقال رئيس الحكومة إن حكومة إقليم كوردستان مؤمنة إيماناً تاماً باستراتيجية تعزيز مكانة المرأة وتعمل جاهدة على تحقيق ذلك، داعياً الرجال والنساء للاستفادة من الفرص واغتنامها على قدم المساواة.