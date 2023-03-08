رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل المديرة العامة لمنظمة اليونسكو

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 8 آذار (مارس) 2023، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESCO) أودري أزولاي.

وأعربت المديرة العامة لليونسكو عن سعادتها بزيارة إقليم كوردستان لأول مرة، وبعد ذلك قدمت نبذة عن أعمال المنظمة ونشاطاتها في العراق وإقليم كوردستان، ولا سيّما تلك المتعلقة في مجال حماية وترميم المعالم الأثرية والتاريخية في كوردستان، وفي مقدمتها قلعة أربيل المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي.

من جانبه، أشاد رئيس الحكومة بعمل اليونسكو وما تقدمه من نشاطات للحفاظ على التراث والآثار والثقافة العالمية، كما دعا إلى قبول انضمام إقليم كوردستان عضواً مشاركاً في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

هذا ووعدت المديرة العامة للمنظمة بدعم إقليم كوردستان ومساندته بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية.