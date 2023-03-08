سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع وفد من البرلمان الأوروبي

وتبادل الجانبان خلال الاجتماع وجهات النظر بشأن حل القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بموجب الدستور
author_image أحمد حاجي
رئيس حكومة إقليم كوردستان ورئيسة لجنة العلاقات في البرلمان الأوروبي مع العراق
رئيس حكومة إقليم كوردستان ورئيسة لجنة العلاقات في البرلمان الأوروبي مع العراق
کوردستان مسرور بارزاني وفد من برلمان الاتحاد الأوروبي حل القضايا الخلافية بين أربيل وبغداد بموجب الدستور

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 8 آذار (مارس) 2023، وفداً من برلمان الاتحاد الأوروبي برئاسة رئيسة لجنة العلاقات مع العراق سارا سكيتيدال.

وقدم الوفد البرلماني الأوروبي إيجازاً عن هدف زيارته إلى العراق وإقليم كوردستان، وأعرب عن استعداده للعمل على توطيد العلاقات مع الإقليم، وأشار أيضاً إلى أن البرلمان الأوروبي يدعم كوردستان قوية ضمن العراق.

وتبادل الجانبان خلال الاجتماع وجهات النظر بشأن حل القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بموجب الدستور.

وتطرق الاجتماع إلى الانتخابات البرلمانية في كوردستان، إذ جدد رئيس الحكومة التأكيد على استعداد حكومة إقليم كوردستان لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري.

كذلك تحدث رئيس الحكومة عن الإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة في مجال التنويع الاقتصادي وإرساء أساس اقتصادي متين، كما شهد الاجتماع بحث إمكانية الاستفادة من الخبرات والتجارب المتقدمة لدى الدول الأوروبية.

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