سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي

واتفق الجانبان على وجود فرصة إيجابية ومواتية لحل القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية
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رئيس حكومة إقليم كوردستان ورئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان
رئيس حكومة إقليم كوردستان ورئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان
کوردستان مسرور بارزاني رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان حل الخلافات بين أربيل وبغداد

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في مدينة أربيل، اليوم الأربعاء 8 آذار (مارس) 2023، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان.

وشهد الاجتماع بحث آخر المستجدات والتطورات إزاء الوضع العام في العراق، إلى جانب مناقشة الخطوات المتخذة لإعداد مشروعي قانوني المحكمة الاتحادية العليا، والنفط والغاز.

واتفق الجانبان على وجود فرصة إيجابية ومواتية لحل القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، استناداً إلى أحكام الدستور.

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