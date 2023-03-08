سیاسة

نيجيرفان بارزاني يجتمع مع وفد للاتحاد الأوروبي

وعبر وفد البرلمان الأوروبي بحسب البيان "عن الثناء والتقدير لدور البيشمركة في هزيمة داعش"
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رئيس إقليم كوردستان ووفد من البرلمان الأوروبي برئاسة سارا سكيتيدال
رئيس إقليم كوردستان ووفد من البرلمان الأوروبي برئاسة سارا سكيتيدال
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أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بعد ظهر اليوم الأربعاء 8 آذار 2023، وفداً من البرلمان الأوروبي برئاسة سارا سكيتيدال.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم، أن "الجانبان بحثا خلال الاجتماع العلاقات بين برلمان الاتحاد الأوروبي وبرلمان إقليم كوردستان وسبل تعزيز التعاون بينهما، وتبادلا الآراء حول علاقات الاتحاد الأوروبي مع إقليم كوردستان".

وعبر وفد البرلمان الأوروبي بحسب البيان "عن الثناء والتقدير لدور البيشمركة في هزيمة داعش، وللأمان والاستقرار والتطور الذي يشهده إقليم كوردستان".

وأكد على أن "قوة إقليم كوردستان والعراق مهمة لضمان استقرار المنطقة وللاتحاد الأوروبي أيضاً، وأكد الوفد في هذا السياق على ضرورة حفظ أمن وأمان وسيادة العراق من أي تهديد محتمل".

من جانبه، عبر نيجيرفان بارزاني "عن الشكر والتقدير لمساندة الاتحاد الأوروبي ومساعداتها في جميع المجالات للعراق وإقليم كوردستان"، مؤكداً "رغبة إقليم كوردستان في توطيد علاقاته مع الاتحاد الأوروبي والاستفادة من خبرات دول الاتحاد الأوروبي الضرورية لإقليم كوردستان".

وتابع البيان أنه "في محور آخر للاجتماع جرت مناقشة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة بصورة عامة".

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