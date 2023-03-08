نيجيرفان بارزاني يقيم عالياً أعمال ونشاطات اليونسكو في العراق وإقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قيم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، عالياً أعمال ونشاطات اليونسكو في العراق وإقليم كوردستان.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، أن "رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بحث قبل ظهر اليوم الأربعاء 8 آذار 2023، في أربيل، مع مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) أودري آزولاي، أعمال ونشاطات يونسكو في إقليم كوردستان والعراق وسلطا الضوء على المواقع التي تضم آثاراً تاريخية عريقة في إقليم كوردستان".

وأضاف البيان أن "مشروع ترميم قلعة أربيل التاريخية العريقة شغل محوراً آخر للاجتماع، حيث أشارت خلاله آزولاي إلى خطوات ومراحل المشروع وعبرت عن شكرها وامتنانها للجهات المعنية في إقليم كوردستان لتعاونها وتنسيقها مع فرق يونسكو العاملة في المشروع".

من جانبه قيم نيجيرفان بارزاني بحسب البيان "عالياً أعمال ونشاطات يونسكو في العراق وإقليم كوردستان مؤكداً الدعم الكامل لمشاريع المنظمة من جانب الجهات المعنية في إقليم كوردستان".