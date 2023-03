مسرور بارزاني: لطالما كانت ألمانيا صديقة وحليفة.. وعملنا معاً في إلحاق الهزيمة بداعش

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، أنه لطالما كانت ألمانيا صديقة وحليفة.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في تويتر، "لطالما كانت ألمانيا صديقة وحليفة، وعملنا معاً في إلحاق الهزيمة بداعش".

وأضاف أن "أهدافنا تبقى كما هي، إقليم كوردستان قوي ومستقر، التجارة والاستثمار الثنائي، ودعم الإيزيديين".

Germany has always been a friend and partner. Together, we helped turn the tide against ISIS.



Our goals remain the same; a strong, stable KRI; bilateral trade and investment, and support for the Yazidis. pic.twitter.com/7wDLzmLNry