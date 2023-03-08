مسرور بارزاني: لطالما كانت ألمانيا صديقة وحليفة.. وعملنا معاً في إلحاق الهزيمة بداعش

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، أنه لطالما كانت ألمانيا صديقة وحليفة.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في تويتر، "لطالما كانت ألمانيا صديقة وحليفة، وعملنا معاً في إلحاق الهزيمة بداعش".

وأضاف أن "أهدافنا تبقى كما هي، إقليم كوردستان قوي ومستقر، التجارة والاستثمار الثنائي، ودعم الإيزيديين".

Germany has always been a friend and partner. Together, we helped turn the tide against ISIS.



Our goals remain the same; a strong, stable KRI; bilateral trade and investment, and support for the Yazidis. pic.twitter.com/7wDLzmLNry — Masrour Barzani (@masrourbarzani) March 8, 2023

واجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 8 آذار (مارس) 2023، مع وزيرة الخارجية الألمانية أناليا بيربوك.

وشكر رئيس الحكومة ألمانيا على مساندة إقليم كوردستان ودعمه، ولا سيّما في الحرب ضد داعش، وجدد تقدير إقليم كوردستان للبرلمان الألماني لتصنيفه ما تعرض له الإيزيديون إبادة جماعية.

وأعربت وزيرة الخارجية الألمانية عن سعادتها بزيارة إقليم كوردستان، مشيرة إلى المكانة المهمة والبارزة التي يحظى بها الإقليم في المنطقة، كذلك أبدت استعداد بلادها لترسيخ العلاقات مع إقليم كوردستان بصورة شاملة.

كما شهد الاجتماع تأكيداً على أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية الكوردستانية في وقت مناسب من العام الجاري، وتطرق أيضاً إلى الإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة في مجالات التنويع الاقتصادي والاهتمام بالقطاع الزراعي وتصدير المنتجات المحلية إلى الأسواق الخارجية، وضرورة تنفيذ اتفاق سنجار وإخراج المجاميع والميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون من تلك المنطقة، بما يضمن عودة النازحين إلى ديارهم، بالإضافة إلى مواجهة الآثار السلبية الناتجة عن التغيّر المناخي، بالإضافة إلى حماية الأمن والاستقرار في إقليم كوردستان، والتصدي لكل أشكال الإرهاب.

وعقد الجانبان مؤتمراً صحفياً مشتركاً أجابا خلاله على الأسئلة التي طرحها مراسلو وسائل الإعلام.