الرئيس بارزاني يجتمع مع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء 8 آذار 2023 في أربيل، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان.

وذكر بيان صادر عن مقر البارزاني، أن "الجانبين تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر حول كيفية تحقيق الاستقرار من خلال الالتزام بالدستور وترسيخ مفهوم الشراكة".

وأضاف البيان أن "اللقاء سلط الضوء على الاتفاق الذي أُبرم بين الأطراف السياسية التي شكلت الحكومة، وتنفيذ برنامج الحكومة العراقية".

كما تم التأكيد "على أهمية التنسيق والعلاقة بين إقليم كوردستان والمؤسسات والسلطات القضائية في العراق الاتحادي".