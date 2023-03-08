السوداني يوجّه بإزالة العقبات المعترضة لاستكمال المشاريع المتلكئة في ديالى

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بإزالة العقبات المعترضة لاستكمال المشاريع المتلكئة في محافظة ديالى.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته كوردستان 24، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس خلال زيارته لمحافظة ديالى، اجتماعاً ضمّ رؤساء الدوائر الخدمية والبلدية في المحافظة"، مبيناً أنه "استمع خلال الاجتماع إلى عرض للواقع الخدمي، تضمن تفاصيل الأعمال الجارية واحتياجات القطاع الخدمي لمركز المحافظة وأقضيتها ونواحيها".

وأكد رئيس الوزراء "أهمية إعطاء الأولوية لمشاريع البنى التحتية من أجل التأسيس لخدمات دائمة تلبي احتياجات المواطنين"، موجهاً "بإزالة العقبات الإدارية والتجاوزات التي تعترض استكمال المشاريع المتلكئة".

وأشار إلى أن "نهج الحكومة بالزيارات الميدانية يأتي لمتابعة تنفيذ القرارات والإشراف المباشر على سير تقديم الخدمات وتقييم الأداء".