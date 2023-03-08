سیاسة

السفيرة الأمريكية لدى بغداد تحتفل باليوم العالمي للمرأة في كوردستان

وأضافت "انضمت إلي 15 امرأة من منظمة (Free to Run) الممولة من القنصلية الأمريكية في أربيل"
author_image أحمد حاجي
السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي
السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي
کوردستان السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي اليوم العالمي للمرأة إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قالت السفيرة الأمريكية لدى بغداد ألينا رومانوسكي، اليوم الأربعاء، إنها احتفلت باليوم العالمي للمرأة في رواندوز بإقليم كوردستان.

وكتبت السفيرة الأمريكية على حسابها في تويتر، "احتفل باليوم العالمي للمرأة من خلال التجوال في أحد أكثر المواقع الخلابة في وادي رواندوز في كوردستان العراق".

وأضافت "انضمت إلي 15 امرأة من منظمة (Free to Run) الممولة من القنصلية الأمريكية في أربيل، والتي تعمل على تمكين المرأة من خلال البرامج التي تركز على الرياضة والمهارات القيادية".

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