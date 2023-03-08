السفيرة الأمريكية لدى بغداد تحتفل باليوم العالمي للمرأة في كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- قالت السفيرة الأمريكية لدى بغداد ألينا رومانوسكي، اليوم الأربعاء، إنها احتفلت باليوم العالمي للمرأة في رواندوز بإقليم كوردستان.
وكتبت السفيرة الأمريكية على حسابها في تويتر، "احتفل باليوم العالمي للمرأة من خلال التجوال في أحد أكثر المواقع الخلابة في وادي رواندوز في كوردستان العراق".
وأضافت "انضمت إلي 15 امرأة من منظمة (Free to Run) الممولة من القنصلية الأمريكية في أربيل، والتي تعمل على تمكين المرأة من خلال البرامج التي تركز على الرياضة والمهارات القيادية".
أحتفل بـ #اليوم _العالمي_للمراة من خلال التجوال في أحد أكثر المواقع الخلابة في وادي رواندوز في كوردستان العراق. انضمت إلي 15 امرأة من منظمة @FreeToRunNGO الممولة من ال @USCGErbil، والتي تعمل على تمكين المراة من خلال البرامج التي تركز على الرياضة ومهارات القيادية. pic.twitter.com/2XDVAhuadS— Ambassador Alina L. Romanowski (@USAmbIraq) March 8, 2023