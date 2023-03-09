بسبب تساقط الأمطار .. تربية السليمانية وديالى وكرميان تعطل الدوام الرسمي

أربيل (كوردستان24)- أعلنت محافظة ديالى وإدارة كرميان وكذلك تربية السليمانية، يوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي بسبب الأمطار الغزيرة.

وقال المحافظ مثنى التميمي في بيان، إن التعطيل لن يشمل الدوائر الخدمية.

كما اعلنت إدارة كرميان كذلك، تعطيل الدوام الرسمي في جميع مدارس الإدارة بسبب الامطار.

من جهتها أعلنت المديرية العامة لتربية محافظة السليمانية تعطيل الدوام في جميع مدارس المحافظة ليوم غد الخميس بسبب الأمطار.

وشهدت عدد من المدن العراقية، أمطاراً غزيرة وسط توقعات باستمرارها إلى نهار اليوم الخميس.