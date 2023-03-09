اقتصاد

انخفاض النفط بعد موجة تشاؤم أطلقها بنك الاحتياطي الفيدرالي

author_image سوار أحمد
العالم النفط الاسعار

أربيل (كوردستان24)- استقرت أسعار النفط، يوم الخميس، حيث أدى سحب أكبر من المتوقع لمخزونات الخام الأمريكية إلى مخاوف من أن تؤدي زيادة حادة في أسعار الفائدة الأمريكية إلى إجهاد النمو الاقتصادي وبالتالي تقليل استهلاك النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات إلى 82.71 دولارا للبرميل بحلول الساعة 04:23 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتين إلى 76.68 دولارًا للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة للنفط يوم الثلاثاء بأكثر من 3 بالمئة وسجلت أكبر انخفاض يومي لها منذ أوائل يناير/كانون الثاني بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول بأن البنك المركزي قد يحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع استجابة للبيانات القوية الأخيرة.

وأظهرت بيانات حكومية أن مخزونات الخام الأمريكية هبطت 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهي المرة الأولى بعد زيادة استمرت 10 أسابيع.

وتراجعت مخزونات البنزين الأمريكية 1.1 مليون برميل، وفقًا لبيانات رسمية، مما زاد من مخاوف الطلب. وزاد مخزون نواتج التقطير بمقدار 138 ألف برميل.

وواصل وزراء النفط والمسؤولون التنفيذيون مناقشة ضيق الإمدادات في مؤتمر في هيوستن يوم أمس الأربعاء، حيث قال وزير الدولة الأنغولي للنفط والغاز إنه لا حاجة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لزيادة الإنتاج لتعويض 500 ألف برميل من روسيا.

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