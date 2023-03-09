الملاحة الجوية : "عدد الطائرات العابرة فوق البلاد يومياً بين 450 الى 600 طائرة

أربيل (كوردستان 24 ) - كشف مدير عام الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية العراقية عباس صبار البيضاني، ، عن عدد الطائرات العابرة فوق العراق يومياً، مشيراً الى ان أجواء البلاد تدار بأيادٍ عراقية فقط.

وقال البيضاني في تصريحات صحفية ، إن "اعداد الطائرات العابرة فوق الاجواء العراقية يتراوح بين 450 الى 600 طائرة يوميا"، مشيراً الى ان "الاجواء تدار بأيادٍ عراقية فقط".

ولفت الى ان "اعداد المراقبين الجويين كافية ومنذ سنتين ونصف تدير الاجواء العراقية بكل مهنية وسلاسة"، مؤكداً وجود "كادر كامل لتدريب المراقبين الجويين مخولين رسمياً من قبل سلطة الطيران المدني

ويوضح مدير الشركة العامة للملاحة الجوية، ان "الأهداف الأساسية للمراقبة الجوية هي منع الحوادث بين (الطائرات والأخرى – بين الطائرات والعوائق الجوية) وتسهيل الحركة الجوية وتحقيق عامل الأمان بين الطائرات والإشراف والمسئولية على جميع نواحي المطار من إنارة وإسعاف وإطفاء، وإعطاء أي معلومات تحذيرية قد تتعرض لها الطائرة، اضافة الى منع التصادم بين الطائرات على أرض المطار وتوجيه الطائرات من وإلى المدرجات والمواقف، والمحافظة على حركة الطائرات بشكل سريع ومنتظم وآمن".

كما تهدف المراقبة الجوية الى "توفير المعلومات اللازمة للطائرات على الأرض وفي الجو لتوفير رحلة آمنة وذات كفاءة عالية، وإبلاغ الجهات اللازمة في حال احتياج الطائرة إلى فرق البحث والإنقاذ أو في حال الحوادث".