سیاسة

طقس العراق.. أمطار متفرقة الأسبوع المقبل

author_image سوار أحمد
العراق هيئة الأنواء حالة الطقس الأمطار

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار خلال الأسبوع المقبل.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة  سيكون صحواً مع بعض الغيوم ، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى ، فيما سترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية ، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية من البلاد".

وأضاف البيان أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وتابع أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً مع قطع من الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة منها ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأوضح أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة منها تكون رعدية احياناً ،بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة في أماكن متفرقة منها تكون رعدية احياناً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

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