صحة وبیئة

زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب وسط تركيا

author_image سوار أحمد
ترکیا زلزال تركيا

أربيل (كوردستان24)- قال معهد الزلازل التركي، ان زلزالا جديدا، بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، ضرب وسط تركيا، اليوم الخميس.

وذكر معهد الزلازل، أن "زلزالاً بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر مركزه بحر مرمرة وسط تركيا".

ولم يذكر المعهد وقوع ضحايا او اصابات نتيجة الزلزال.

وفي فجر السادس من شهر شباط الماضي، تعرضت تركيا لزلزالين عنيفين راح ضحيتها عشرات الآلاف من الضحايا ومثلهم من المصابين، إضافة الى تدمير آلاف المنازل.

وتلا الزلزالين الاف الهزات الأرضية التي وصل مداها الى عدة دول بينها العراق وسوريا ولبنان.

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