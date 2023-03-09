آيدن معروف: ندعو الأطراف السياسية بعدم خلط موضوع المكونات  بخلافاتهم

أربیل (كوردستان 24 ) – دعا آيدن معروف عضو المكتب السياسي للجبهة التركمانية الاحزاب السياسية الكوردستانية الى عدم خلط موضوع المكونات بخلافاتهم السياسية قائلا ان "حماية حقوق المكونات سيكون دافعا قويا للتعايش في إقليم كوردستان ".

عقد آيدن معروف عضو المكتب السياسي للجبهة التركمانية مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس 9 آذار حول موضوع المكونات والانتخابات البرلمانية الكوردستانية .

وأضاف عضو المكتب السياسي للجبهة التركمانية " أحد المطالب الرئيسية للجبهة التركمانية هي في حال آجراء أي تغييرات في المفوضية في المستقبل يجب الاخذ بعين الاعتبار رأي ممثلي التركمان".

وتابع " إن أي إجراء يتعلق بالمكونات يجب التشاور مع ممثليهم وأي قضية أو إجراء دون التشاور مع ممثلي المكونات أمر غير مقبول بالنسبة لهم ويعد تدخلا في شؤونهم ".

وبحسب أيدين معروف ، فإن "حماية حقوق المكونات سيكون دافعا قويا للتعايش في إقليم كوردستان ، مشيدا بحالة التعايش الموجودة في الاقليم ، وان المكونات لديهم ممثلين في برلمان وحكومة الاقليم . "

وفي ختام المؤتمر الصحفي ، "دعا أيدين معروف الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان إلى عدم خلط موضوع المكونات بخلافاتهم السياسية، كما طالب المكونات أيضا بان يكونو طرفاً في هذه الخلافات ".