أسعار الذهب والعملات العالمية في أسواق كوردستان
أربيل (كوردستان24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار أمريكي = 158100 دينار عراقي
100 يورو = 168000 دينار عراقي
100 جنيه إسترليني = 188000 دينار عراقي
100 ليرة تركية = 8250 دينار عراقي
100.000 تومان ايراني = 3250 دينار عراقي
1 دينار أردني = 2022 دينار عراقي
أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان
1 مثقال ذهب عيار 24 = 475.000 دينار عراقي
1 مثقال ذهب عيار 21 = 420000 دينار عراقي
1 مثقال ذهب عيار 18 = 360000 دينار عراقي