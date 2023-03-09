نيجيرفان بارزاني توجه الى دولة الامارات بدعوة رسمية من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

أربیل (كوردستان 24 ) – توجه نيجيرفان بارزاني رئيس إقلیم كوردستان إلى الإمارات للقاء رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لبحث عدة قضايا .

ونشر موقع رئاسة إقليم كوردستان ،" أن نيجيرفان بارزاني رئيس أقليم كوردستان توجه بعد ظهر اليوم الخميس 9 أذار الى أبو ظبي وتلبية لدعوة رسمية من رئيس الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وجاء في بيان الموقع أن الطرفان سيبحثان مجالات التعاون المشترك ، والأوضاع في العراق ، وآخر المستجدات في المنطقة ، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.