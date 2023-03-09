سیاسة

نيجيرفان بارزاني يصل الى دولة الامارات بدعوة رسمية من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

author_image دیار بکر
کوردستان

أربیل (كوردستان 24 ) – وصل  نيجيرفان بارزاني رئيس إقلیم كوردستان إلى الإمارات للقاء رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لبحث عدة قضايا .

وذكرت رئاسة الإقليم في بيان اليوم، أنه في اجتماع بين رئيس إقليم كوردستان ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، يبحث الجانبان علاقات العراق وإقليم كوردستان مع الإمارات العربية المتحدة، ومجالات التعاون المشترك، وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة إلى جانب مجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك.

وجاء في بيان الموقع أن الطرفان سيبحثان مجالات التعاون المشترك ، والأوضاع في العراق ، وآخر المستجدات في المنطقة ، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف