نيجيرفان بارزاني يصل الى دولة الامارات بدعوة رسمية من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

أربیل (كوردستان 24 ) – وصل نيجيرفان بارزاني رئيس إقلیم كوردستان إلى الإمارات للقاء رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لبحث عدة قضايا .

وذكرت رئاسة الإقليم في بيان اليوم، أنه في اجتماع بين رئيس إقليم كوردستان ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، يبحث الجانبان علاقات العراق وإقليم كوردستان مع الإمارات العربية المتحدة، ومجالات التعاون المشترك، وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة إلى جانب مجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك.

وجاء في بيان الموقع أن الطرفان سيبحثان مجالات التعاون المشترك ، والأوضاع في العراق ، وآخر المستجدات في المنطقة ، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.