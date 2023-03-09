سیاسة

مصدر دبلوماسي: وساطة تركية لعقد اجتماع بين روسيا وأوكرانيا

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العالم

أربيل (كوردستان 24 ) - صرح مصدر دبلوماسي في أنقرة، اليوم الخميس، 9 أذار بأن تركيا عرضت التوسط لعقد اجتماع بين قادة روسيا وأوكرانيا لكن لم يتم حتى الآن مناقشة الموعد والمكان.

وقال المصدر: "نعلن باستمرار عن استعدادنا لتوفير منصة وكل ما هو ضروري لإجراء مفاوضات رفيعة المستوى بين قادة روسيا وأوكرانيا. وهذا ما يؤكده باستمرار الرئيس التركي أردوغان خلال مفاوضاته مع الزعيمين".

وأشار الى انه "لا يوجد حديث عن تواريخ وأماكن محددة حتى الآن، لا توجد مثل هذه المعلومات في الوقت الحالي". 

وأضاف المصدر أن "أردوغان يواصل وسيواصل جهوده الدبلوماسية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا من أجل تجنب المزيد من الخسائر والدمار".

وأوضح ان "أردوغان هو الوحيد الذي يمكنه الحفاظ على الاتصال مع الجانبين"، مؤكدا أن "الصراع على جدول أعمال السياسة الخارجية لأردوغان".   

المصدر: سبوتنيك

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