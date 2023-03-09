سیاسة

عبد اللطيف رشيد يؤكد قرب إقرار الموازنة المالية الاتحادية

وأكد الرئيس العراقي أثناء اللقاء "أهمية ترسيخ مبادئ السلام للانطلاق نحو مجتمع إنساني قائم على حسن التعايش والتفاهم"
author_image أحمد حاجي
العراق عبد اللطيف رشيد معهد السلام الأمريكي إقرار الموازنة الاتحادية

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم الخميس، أن المرحلة الراهنة في البلد تشهد استقراراً أمنياً، فيما أشار إلى قرب إقرار الموازنة المالية الاتحادية.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته كوردستان 24، إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم، في قصر بغداد، وفد معهد السلام الأمريكي".

وأكد الرئيس العراقي أثناء اللقاء "أهمية ترسيخ مبادئ السلام للانطلاق نحو مجتمع إنساني قائم على حسن التعايش والتفاهم"، مشيراً إلى أن "المرحلة الراهنة في البلد تشهد استقراراً أمنياً".

وذكر أن "الحكومة تعمل على ترسيخ هذا الاستقرار، والارتقاء بالأوضاع العامة في البلد، وخصوصاً الجانب الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين ومكافحة الفساد"، لافتاً إلى "قرب إقرار الموازنة المالية وأهميتها في التنمية الاقتصادية وتطوير البنى التحتية الأساسية".

واستعرض أعضاء الوفد "النشاطات التي يقوم بها المعهد في إرساء السلام ودعم الأقليات بما يعزز الأواصر المجتمعية، والاهتمام بإعادة تأهيل البنى التحتية للمناطق التي تعرضت للإرهاب، معبرين عن شكرهم وتقديرهم للرئيس على جهوده في ترسيخ الأمن والاهتمام بالأقليات".

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