وزير البلديات والسياحة : بدأنا في تنظيم العمل وفق النظام المؤسساتي

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلن وزير البلديات والسياحة إنهم بدأوا في تنظيم العمل وفق النظام المؤسساتي في المكاتب. وقال إن وزارة البلديات والسياحة ستحصل اليوم على شهادة عالمية

وأكد ساسان عوني وزير البلديات والسياحة ، ، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس 9 أذار ، "بتوجيه من مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان ، بدأت وزارة البلديات والسياحة بتنظيم العمل في مكاتب الوزارة .

وتابع وزير السياحة والبلديات " تم تدريب الموظفين على نظام الإدارة( آيزو ) ولحسن الحظ سيحصل ديوان وزارة البلديات والسياحة على شهادة عالمية".