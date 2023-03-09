سیاسة

وزير البلديات والسياحة : بدأنا في تنظيم العمل وفق النظام المؤسساتي

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مطار بغداد الدولي
مطار بغداد الدولي
کوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلن  وزير البلديات والسياحة إنهم بدأوا في تنظيم العمل وفق النظام المؤسساتي في المكاتب. وقال إن وزارة البلديات والسياحة ستحصل اليوم على شهادة عالمية

وأكد  ساسان عوني وزير البلديات والسياحة ، ، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس 9 أذار ، "بتوجيه من مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان ، بدأت وزارة البلديات والسياحة بتنظيم العمل في مكاتب الوزارة  .

وتابع وزير السياحة والبلديات "  تم تدريب الموظفين على نظام الإدارة( آيزو ) ولحسن الحظ سيحصل ديوان  وزارة البلديات والسياحة على شهادة عالمية".

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