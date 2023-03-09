سیاسة

عضو مجلس النواب تدعو السوداني إلى التدخل لمنع محاولات استبدال المسؤولين الكورد في تلكيف

وأضافت أن "هذا الفعل هو انتهاك واضح للمؤسسات الحكومية وخرق لكرامة الدولة"
author_image أحمد حاجي
عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني كافين شيخ سعيد
عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني كافين شيخ سعيد
العراق عضو مجلس النواب العراقي كافين شيخ سعيد بلدة تلكيف محافظة نينوى المدراء الكورد

أربيل (كوردستان 24)- أدانت العضو في مجلس النواب العراقي كافين شيخ سعيد، اليوم الخميس، محاولات مجموعة مسلحة في بلدة تلكيف باستبدال المسؤولين المحليين الكورد بأشخاص آخرين، كما دعت رئيس الوزراء العراقي إلى التدخل.

وقالت العضو في مجلس النواب العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني كافين شيخ سعيد في مؤتمر صحفي، إنه "يتلقى بعض الأشخاص أموالاً من مجموعة مسلحة وذلك بهدف التظاهر والاحتجاج ضد المدراء الكورد في بلدة تلكيف".

وأضافت أن "هذا الفعل هو انتهاك واضح للمؤسسات الحكومية، وخرق لكرامة الدولة، بمحاصرة قائمقامية بلدة تلكيف في محافظة نينوى"، مؤكدة أن "الهدف هو المطالبة باستبدال مدراء أقسام البلدية والتربية والكهرباء".

وأشارت إلى أن "مثل هذه السلوكيات لدى هذه المجموعة المسلحة، تؤجج الفكر العنصري، وتؤدي إلى إشعال الصراعات الطائفية بين المكونات في المنطقة".

كما دعت العضو في مجلس النواب "رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى التدخل والاستعجال بوضع حد لهذه الاختراقات، ومنع مجموعة خارجة عن القانون من زعزعة التعايش والسلم الأهلي بين مكونات المنطقة إلى الخطر".

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