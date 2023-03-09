القيادة التركية تشكر السوداني على موقف العراق في إغاثة متضرري الزلزال

أربيل (كوردستان 24)- قدمت القيادة التركية، اليوم الخميس، شكرها لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على موقف العراق في إغاثة متضرري الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا في السادس من شباط فبراير.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته كوردستان 24، إن "السوداني استقبل اليوم، سفير الجمهورية التركية لدى العراق علي رضا كوناي، وشهد اللقاء عرض مجمل الملفات المهمة في العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك، بما يحفظ مصالح الشعبين الصديقين؛ العراقي والتركي".

وأضاف البيان أن" السفير التركي نقل خلال اللقاء تحيات القيادة التركية لرئيس مجلس الوزراء، وشكرها للحكومة العراقية؛ لمواقفها في تقديم المساعدات إلى المتضررين من الزلزال الأخير".