سیاسة

القيادة التركية تشكر السوداني على موقف العراق في إغاثة متضرري الزلزال

author_image أحمد حاجي
رئيس الوزراء العراقي والسفير التركي لدى بغداد
رئيس الوزراء العراقي والسفير التركي لدى بغداد
العراق السوداني السفير التركي زلزال تركيا

أربيل (كوردستان 24)- قدمت القيادة التركية، اليوم الخميس، شكرها لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على موقف العراق في إغاثة متضرري الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا في السادس من شباط فبراير.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته كوردستان 24، إن "السوداني استقبل اليوم، سفير الجمهورية التركية لدى العراق علي رضا كوناي، وشهد اللقاء عرض مجمل الملفات المهمة في العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك، بما يحفظ مصالح الشعبين الصديقين؛ العراقي والتركي".

وأضاف البيان أن" السفير التركي نقل خلال اللقاء تحيات القيادة التركية لرئيس مجلس الوزراء، وشكرها للحكومة العراقية؛ لمواقفها في تقديم المساعدات إلى المتضررين من الزلزال الأخير".

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