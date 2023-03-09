سیاسة

رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع رئيس دولة الإمارات في أبو ظبي

وأضاف أنه "بحثنا العلاقات الثنائية بين العراق وخاصة إقليم كوردستان والإمارات"
author_image أحمد حاجي
نيجيرفان بارزاني ومحمد بن زايد آل نهيان
نيجيرفان بارزاني ومحمد بن زايد آل نهيان
کوردستان نيجيرفان بارزاني محمد بن زايد آل نهيان الإمارات العلاقات الثنائية

أربيل (كوردستان 24)- التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، في العاصمة أبو ظبي، رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وكتب نيجيرفان بارزاني على حسابه في تويتر، "سعدت بلقاء الأخ العزيز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة تلبيةً لدعوته الكريمة".

وأضاف أنه "بحثنا العلاقات الثنائية بين العراق وخاصة إقليم كوردستان والإمارات وسبل تعزيزها وتنميتها على جميع المستويات، كما ناقشنا عدداً من القضايا محل الاهتمام المشترك".

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