رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع رئيس دولة الإمارات في أبو ظبي

أربيل (كوردستان 24)- التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، في العاصمة أبو ظبي، رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وكتب نيجيرفان بارزاني على حسابه في تويتر، "سعدت بلقاء الأخ العزيز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة تلبيةً لدعوته الكريمة".

وأضاف أنه "بحثنا العلاقات الثنائية بين العراق وخاصة إقليم كوردستان والإمارات وسبل تعزيزها وتنميتها على جميع المستويات، كما ناقشنا عدداً من القضايا محل الاهتمام المشترك".