سیاسة

بايدن ينوي فرض ضرائب إضافية على أصحاب المليارات والشركات الكبرى

author_image أحمد حاجي
الرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن
العالم الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض ضرائب أصحاب المليارات

أربيل (كوردستان 24)- اقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس فرض ضريبة نسبتها بالحد الأدنى 25 بالمئة على أصحاب المليارات وزيادة الضرائب على الشركات بنحو ثلاثة أضعاف في موازنته الجديدة المقترحة والتي من شبه المؤكد أن الجمهوريين في الكونغرس سيرفضونها.

وقال البيت الأبيض إن بايدن يريد فرض ضريبة نسبتها بالحد الأدنى 25 بالمئة على أغنى الأغنياء الأمريكيين.

أما الضرائب المفروضة على الشركات فيعتزم رفعها إلى 28 بالمئة، بما يلغي إعفاءات ضريبية كبرى طبّقت إبان عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، بحسب الرئاسة الأمريكية.

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