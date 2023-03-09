دلشاد شهاب يكشف عن موعد تحديد إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكد مستشار رئيس إقليم كوردستان دلشاد شهاب، اليوم الخميس، أن هناك تقارباً جيداً بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، مشيراً إلى أن الاجتماع الأخير بينهما كان إيجابياً.

وقال دلشاد شهاب في تصريح صحفي لكوردستان 24، إن "الاجتماع الثنائي بين رئيس إقليم كوردستان ورئيس دولة الإمارات كان بمثابة لقاء ودي، وكان لدى الطرفين رؤية مشتركة بشأن قضايا المنطقة بشكل عام".

وأضاف أن "رئيس دولة الإمارات على علم بتفاصيل الوضع في إقليم كوردستان وعلاقاته ببغداد، وهو شخص يعطي اهتماماً بالغاً بإقليم كوردستان والعراق بشكل عام".

وأشار إلى أن "رئيس إقليم كوردستان ورئيس دولة الإمارات عقدا اجتماعاً ثنائياً إيجابياً، وأكدا من خلاله على عمق علاقات الصداقة بين الطرفين".

وشدد على أن "الاجتماع ناقش القضايا الاقتصادية، والتغيُّرات المُناخية، والأمن الغذائي، وكيفية مواجهة الإرهاب".

وبشأن إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان، قال دلشاد شهاب إنه "يوجد الآن تقارب جيد بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، والاجتماع الأخير بينهما كان إيجابياً".

وأضاف أنه "من المنتظر أن تبدأ الإجراءات القانونية لإجراء الانتخابات البرلمانية في أقرب وقت".

وأكد أنه "وفقاً للقانون فإن تحديد موعد إجراء الانتخابات النيابية من اختصاص رئيس إقليم كوردستان، وتوقع أن يتم تحديد موعد إجراء الانتخابات في أيار مايو المقبل".

وتابع "يأتي ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار قانون تمديد المدة القانونية للبرلمان، والذي يؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات خلال هذا العام"، لافتاً إلى أن "المفوضية كذلك تحتاج إلى عدة أشهر لتكون جاهزة لإجراء الانتخابات".