السوداني والسفير الفرنسي يبحثان تعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مع السفير الفرنسي لدى العراق إيريك شوفالييه، تعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأموال العراقية المنهوبة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته كوردستان 24، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل مساء اليوم الخميس، سفير الجمهورية الفرنسية لدى العراق إيريك شوفالييه".

وأضاف أنه "شهد اللقاء التباحث في مجمل العلاقات العراقية الفرنسية، وسبل تنميتها، ومسارات التعاون الثنائي بين البلدين، وتعزيز الجهود المشتركة لتطوير مجالات الشراكة الاقتصادية، بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين؛ العراقي والفرنسي".

وتابع "وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تفعيل ملفات المصالح المشتركة، ضمن اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين العراق وفرنسا، التي اشتملت على قطّاعات اقتصادية وسياسية وقانونية وثقافية مختلفة، فضلاً عن التعاون في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأموال العراقية المنهوبة والمطلوبين للقضاء العراقية".