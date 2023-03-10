قتلى وجرحى بعد إطلاق النار في كنيسة لـ"شهود يهوه" بمدينة هامبورغ الألمانية

أربيل (كوردستان24)- لقي عدد من الأشخاص مصرعهم وأصيب آخرون بجروح خطيرة في إطلاق نار في كنيسة لجماعة "شهود يهوه" بمدينة هامبورغ شمال ألمانيا.

ورجحت الشرطة مقتل منفذ الهجوم، فيما تلقى السكان المحليون في منطقة ألستردورف الشمالية تحذيرات على هواتفهم المحمولة من "وضع يهدد حياتهم" وتم إغلاق الشوارع.

وذكرت صحيفة بيلد أن 7 أشخاص قتلوا بينما أصيب 8 في إطلاق النار الذي وقع في كنيسة تابعة لجماعة "شهود يهوه" في وقت متأخر من يوم الخميس . ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الشرطة قوله إنه لا توجد مؤشرات على أن منفذ الهجوم مطلق السراح.

وكتبت شرطة هامبورع على تويتر: "أصيب عدة أشخاص بخروج خطيرة، إصابات بعضهم قاتلة. نحن في الموقع مع مجموعة كبيرة من القوات".

ونقلت شبكة "إن دي آر" عن متحدث باسم الشرطة أن منفذا واحدا أو عددا غير معلوم من المنفذين أطلقوا النار على الناس في كنيسة في حوالي الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.

وأكد المتحدث أن "جميع القتلى لديهم إصابات بطلقات نارية".

وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن السكان المحليين في منطقة ألستردورف الشمالية في هامبورغ تلقوا تحذيرات على هواتفهم المحمولة من "وضع يهدد حياتهم"، وتم إغلاق الشوارع.

وعبر رئيس بلدية هامبورغ عن صدمته. وكتب بيتر تشينشر على تويتر: "أتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا. تعمل القوات بأقصى سرعة لملاحقة الجناة وتوضيح ملابسات (الحادث)".

ولا يزال الدافع وراء إطلاق النار مجهولا.