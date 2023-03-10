طقس العراق.. ارتفاع بدرجات الحرارة بدءاً من الغد

أربيل (كوردستان24)-أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً جديداً في درجات الحرارة بدءاً من يوم غد السبت.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، أما درجات الحرارة سترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً ويتحول إلى غائم جزئي في عموم البلاد، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".

وبين أن "طقس يوم الاثنين سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً واحياناً غائم مع تساقط أمطار خلال النهار، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية وتنخفض في المنطقة الجنوبية".

وأوضح، أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائم مع تساقط أمطار خفيفة في أقسامها الغربية تكون رعدية احياناً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً غائم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".