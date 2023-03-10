سیاسة

الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني يجتمعان يوم غد لبحث الانتخابات

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان24)- من المقرر أن تجتمع المكاتب الانتخابية في الحزبين الرئيسين في اقليم كوردستان، الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، في السليمانية.

وقال رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، زياد جبار، لكوردستان 24، إنه من المقرر أن تجتمع المكاتب الانتخابية للاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني غدا السبت، مع المكاتب الانتخابية لحركة التغيير والاتحاد الإسلامي ومجموعة العدالة الكردستانية.

كما أشار إلى أن الاجتماع سيبحث تعديل قوانين الانتخابات وتفعيل المفوضية

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