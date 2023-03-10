أوميد خوشناو يعلن انطلاق مهرجان آذار في اربيل غدا السبت

أربيل (كوردستان24)- أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، اليوم الجمعة، إنطلاق مهرجان آذار/مارس اعتبارا من يوم غد السبت، ولغاية 20 من الشهر الجاري والذي تتضمن أعماله فعاليات ونشاطات متنوعة.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي، إن فعاليات المهرجان ستتضمن فعاليات متعددة وخاصة في المجال الفني بفروعه كافة، مؤكدا إن المهرجان سينطلق اعتبارا من يوم غد السبت المصادف 11 آذار ذكرى انتفاضة محافظة اربيل، ويستمر لغاية يوم 20 من الشهر ذاته والذي يصادف إيقاد شعلة نوروز.

وأشار محافظ أربيل الى ان المهرجان سيشهد ايضا فعاليات رياضية وفنية، وتكريم أولئك الذين خدموا محافظة اربيل في عدة مجالات.

وأكد ان المهرجان سيأخذ بنظر الاعتبار المكونات والاديان والقوميات الأخرى في اربيل حيث أنهم مدرجون ضمن فقرات الفعاليات والنشاطات للمشاركة فيها.