العراق موعود بموجتين جديدتين من الأمطار خلال أيام تشمل جمیع المدن

أربيل (كوردستان 24 ) - توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، ، عودة الامطار الى المدن العراقية خلال الأسبوع المقبل، فيما كشف عن كميات الامطار التي سقطت خلال اليومين الماضيين.

وقال الزيادي، في تصريحات صحفية إن "الامطار ستعود الى غالبية المدن العراقية خلال الأسبوع المقبل، وستكون الامطار متوسطة الى شديدة، كما ستكون هناك حالة ماطرة منتصف الشهر الحالي، وستكون شاملة لكل المدن العراقية، وستكون غزيرة".

وأضاف أن "الامطار التي سقطت خلال اليومين الماضين بعدد من المدن العراقية كانت بأعلى من المعدل، حيث سجلت معدلات أمطار مرتفعة وكانت كالآتي بغداد 78 ملم، كربلاء 17 ملم، الرمادي 10.2 ملم، الخالص 84 ملم، خانقين 22 ملم، كركوك 67 ملم، السليمانية 111 ملم، وباقي المدن كانت معدلات طبيعية".