الصحاف: فۆاد حسین يتلقى اتصالاً من نظيره الإيراني لتقدیم الشكر لبغداد بتهيئة المباحثات مع السعودية

أربیل (كوردستان 24 ) - أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، ، تلقي وزير الخارجية فؤاد حسين اتصالاً من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قدم فيه شكره لبغداد بتهيئة المباحثات مع السعودية.

وقال الصحاف لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "جرى خلال الاتصال مناقشة الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجمْهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية في جمْهورية الصين الشعبية، وأعرب وزير الخارجية فؤاد حسين عن ترحيب حكومة العراق بهذا الاتفاق، مضيفا؛ أن عودة العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض تعزز الاستقرار والأمن الإقليميين".

وأضاف "كما عبر وزير الخارجية الإيراني عن امتنانه وشكره للعراق لاستضافته مباحثات الجانبين في بغداد خلال المدة الماضية".

ورحب العراق، اليوم الجمعة، باتفاق السعودية وإيران على فتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين.

وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" وزارة الخارجية تعرب عن ترحيبها بالاتفاق الذي تمَّ التوصل إليه بين المملكة العربيَّة السعوديَّة والجمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة، لتبدأ بموجبه صفحة جديدة من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الجارين".

وأضاف البيان، أن" المساعي التي بذلتها الحكومة العراقية في هذا الإطار، عبر استضافة بغداد لجولات الحوار بين الجانبين، وما رسَّخَتهُ من قاعدة رصينة للحوارات التي تلت عبر سلطنة عُمان وجمهوريَّة الصين الشعبيَّة، وصولاً للحظة الاتفاق، الذي سينعكس على تكامل العلاقات بين الجانبين ويعطي دفعة نوعية في تعاون دول المنطقة، بهدف إطار يحقق تطلّعات جميع الأطراف ويؤذن بتدشين مرحلة جديدة"