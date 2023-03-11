مسرور بارزاني في ذكرى أتفاقية 11 آذار : نجدد موقفنا الثابت والراسخ في الدفاع عن حقوقنا الدستورية

أربيل (كوردستان24)- أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بياناً بمناسبة الذكرى الـ53 لاتفاقية اذار، مؤكداً أن هذه الاتفاقية تعتبر منجزاً مهماً لشعب كوردستان، الذي لطالما أراد حل الخلافات عبر الحوار والتفاوض والسبل السلمية، مضيفاً اننا نجدد موقفنا الثابت والراسخ في الدفاع عن حقوقنا الدستورية وعدم التنازل عنها.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في بيانه اليوم "نحيي اليوم اتفاقية الحادي عشر من آذار، تلك الاتفاقية التي أجبرت الحكومة العراقية، قبل 53 عاماً، على توقيعها والاعتراف فيها بجزء من مطالب الشعب الكوردستاني والتي لم تكن لتتحقق لولا صمود هذا الشعب ومقاومته التي سطّرها في ثورة أيلول المجيدة تحت قيادة البارزاني الخالد".

وأضاف البيان " تشكّل اتفاقية 11 آذار 1970، منجزاً مهماً للشعب الكوردستاني ودليلاً دامغاً يظهر نصراً جليّاً لمطالبه ورسالته السلمية، والذي لطالما أراد حل الخلافات عبر الحوار والتفاوض والسبل السلمية، ولكن للأسف نكثت الحكومة العراقية بما قطعته من وعود ولم تفِ باتفاقياتها مع قيادة الشعب الكوردستاني، بل استأنفت اعتداءاتها على كوردستان بلا هوادة، ونتيجةً للسياسات العدوانية التي انتهجها النظام العراقي آنذاك، عانى إقليم كوردستان والعراق عموماً، من حروب مدمرة وخراب وفواجع كبرى لا يزال شعب كوردستان يدفع ثمنها دون أن يُعوّض عمّا لحق به من مآسٍ".

وأكد رئيس الحكومة في بيانه على أنه " وفي هذه المناسبة، نجدد موقفنا الثابت والراسخ في الدفاع عن حقوقنا الدستورية وعدم التنازل عنها، وحل القضايا الخلافية جذرياً استناداً إلى الدستور".