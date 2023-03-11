الرئيس بارزاني :  إتفاقية 11 آذار نقلت تعريف ووجود الشعب الكوردي إلى مستوى أعلى

أربیل (كوردستان 24 ) - أكد الرئيس مسعود بارزاني ، اليوم السبت الـ 11 آذار في رسالة بمناسبة اتفاقیة 11 آذار ، قال فيها إن اتفاقية 11 آذار نقلت تعريف ووجود الشعب الكوردي داخل الدولة العراقية إلى مستوى أعلى وعززت الثقة بالنفس لدى الشعب الكوردي.

وتابع الرئيس بارزاني قائلا :" اتفاقية 11 آذار هي من الإنجازات القيمة التي حققتها حركة تحرير شعب كوردستان. وأهمية هذا الحدث التاريخي كونه نتيجة لنضال وثورة شعب كوردستان والحزب الديمقراطي الكوردستاني بقيادة البارزاني ، حدث أجبر النظام العراقي آنذاك ولأول مرة رسميًا ببعض حقوق شعبنا ".

نص بيان الرئيس بارزاني:

بسم الله الرحمن الرحيم

تعتبر اتفاقية 11 آذار من الإنجازات القيمة التي حققتها حركة تحرير شعب كوردستان. وتكمن أهمية هذا الحدث التاريخي في أنه يأتي نتيجة لنضال وثورة الشعب الكوردي والحزب الديمقراطي الكوردستاني بقيادة بارزاني ، حيث أجبر النظام العراقي آنذاك للاعتراف رسميًا ببعض حقوق شعبنا لأول مرة في 11 آذار ، والتي حُرم الشعب الكوردي منها منذ بداية الدولة العراقية.

اتفاقية 11 آذار ، التي كانت نتاج نضال وتضحيات البيشمركة والجماهير وكافة الطبقات والمكونات الدينية والعرقية في كوردستان ، ونقلت تعريف الشعب الكوردي ووجوده داخل الدولة العراقية إلى مستوى أعلى. ورغم أن النظام العراقي أدار ظهره لحقوق الشعب الكوردي وانتهك اتفاق 11 آذار ، إلا أن هذا الإنجاز كان بوابة إلى مرحلة أكبر وخطوة في نضال شعبنا وتحقيق المزيد من الإنجازات والانتصارات.

في الذكرى الثالثة والخمسين لاتفاقية الحادي عشر من آذار، وإلى جانب التأكيد على رسالة السلام والتعايش للشعب الكوردستاني، فإننا نذكِّر الجميع بأن شعب كوردستان لا يتنازل عن حقوقه وحريته ومكتسباته تحت أي ظرف أو ضغوط.

مسعود بارزاني

11 آذار 2023