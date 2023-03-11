مؤشر الحرية العالمي لعام 2023: العراق في المرتبة التاسعة عربياً

أربیل (كوردستان 24 ) - أصدرت منظمة "بيت الحرية" أو "فريدم هاوس" تقريرها السنوي (حرية العالم) لمؤشر الحرية العالمي لعام 2023، الذي يقيم درجة الحريات السياسية والحريات المدنية في 210 دول، في الفترة من 1 يناير/كانون الثاني 2022 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2022.

عربيًا، وبحسب تقرير المنظمة، الذي تابعته (بغداد اليوم)، احتلت سوريا المركز الأول في المؤشر الذي يقر بانعدام الحرية، ليصل مجموع النقاط الذي أحرزته وفقًا للمؤشر إلى 1 في الانفوغرافيك، فيما سجل العراق 29 نقطة.

وتستند الحرية في العالم إلى فرضية أن هذه المعايير تنطبق على جميع الدول والأقاليم، بصرف النظر عن الموقع الجغرافي والعرقي أو التكوين الديني أو مستوى التنمية الاقتصادية.

ويقيم تقرير "الحرية في العالم" الحقوق والحريات الواقعية التي يتمتع بها الأفراد، وليس أداء الحكومات أو الحكومات في حد ذاتها. يمكن أن تتأثر الحقوق السياسية والحريات المدنية بكل من الجهات الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك المتمردين والجماعات المسلحة الأخرى.

إليكم قائمة الدول العربية في مؤشر الحرية العالمي لعام 2023.