سیاسة

وزير التربية يعلن اطلاق المدرسة الالكترونية الحكومية

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العراق

أربیل (كوردستان 24 ) - أعلنت وزارة التربية العراقية، اليوم السبت، 11 آذار  إطلاق أول مدرسة الكترونية مطلع تموز المقبل.

وقال وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري في بيان ، إن" وزارته  تسعى من خلال هذه الخطوة الى استيعاب  واجه صعوبات الانضمام الى المدارس النظامية وبالأخص الطلبة الخارجيين، فستضع في الأول من تموز بين يدي هذه الشريحة أول مدرسة رقمية تتضمن مناهج دراسية عبر نافذة الصفوف افتراضية (المدرسة الالكترونية الحكومية".

وأشار إلى أن" الخطوة تتماشى والاتفاقات الدولية مع الأمم المتحدة وتوجهاتها الرامية الى تطوير وتفعيل التعليم عن بعد (التعليم الرقمي)، وتوظيفه بشكل حقيقي في خدمة من لم يتسن له الحصول على فرصه الانتظام في التعليم لأسباب

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